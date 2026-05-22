Полиция предупредила об активности мошенников перед Днем России

Мошенники особенно активизируются в Сети накануне государственных праздников, в том числе перед Днем России 12 июня. Об этом РИА «Новости» сообщили в МВД России.

«Фиксируется устойчивое повышение активности лиц, осуществляющих противоправную деятельность в информационно-телекоммуникационной сфере», — заявили в полиции.

В ведомстве добавили, что в предшествующий праздникам период число фишинговых доменов возрастает до 30 тысяч в месяц. В обычные дни показатель значительно меньше — 17-20 тысяч доменов.

Ранее россиянам рассказали, как распознать телефонных мошенников во время последних звонков. Аферисты используют страх родителей за жизнь и благополучие детей.