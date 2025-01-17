Полиция и ОМОН пришли с проверкой в мечеть Сургута

Полиция и бойцы ОМОН ворвались в мечеть Сургута после окончания полуденного намаза. Силовики проверили документы у всех пришедших на службу прихожан. Об этом со ссылкой на очевидца сообщило Ura.ru .

Собеседник агентства пояснил, что правоохранители стянулись к мечети сразу после окончания полуденной молитвы.

«Всех проверяют», — добавил очевидец.

В пресс-службе городского управления МВД заявили, что рейд прошел в рамках планового профилактического мероприятия, предназначенного для выявления нелегально находящихся в России мигрантов. В ведомстве добавили, что такие рейды проводят регулярно на стройках, рынках и других местах, где собираются иностранцы.

Ранее незаконно перешедших российскую границу двух граждан Казахстана остановили в правоохранители Курганской области. Оказалось, что мужчины приехали в Россию для подписания контракта с Минобороны, скрываясь от уголовного преследования на родине за высказывания о сепаратизме.