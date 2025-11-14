Полицейским предложили разрешить наказывать хозяев агрессивных собак

Полицейских предложили наделить правом наказывать владельцев агрессивных животных и тех, кто не соблюдает правила содержания питомцев. Законопроект с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) в ближайшее время будет внесен в Госдуму главой комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Поскольку полиция является основным органом, обеспечивающим общественный порядок и обладающим необходимыми ресурсами, законопроект предлагает наделить должностных лиц органов внутренних дел (полиции) полномочиями при непосредственном обнаружении признаков административных правонарушений, предусмотренных статьей „Несоблюдение требований к содержанию животных“ КоАП РФ, оформлять протоколы о таких правонарушениях, а также рассматривать их», — указано в пояснительной записке.

По мнению парламентария, это обеспечит неотвратимость наказания, что играет ключевую роль в предотвращении правонарушений. Как отметил Нилов, законопроект направлен на улучшение мер по обеспечению безопасности и порядка в местах массового скопления людей, включая придомовые территории, парки и скверы.

Как написал депутат в своем Telegram-канале, променады бойцовских собак в общественных местах с подвыпившим хозяином, пренебрежение к намордникам и поводкам, а то и «самовыгул» потенциально опасных животных — все это нарушение требований к содержанию питомцев.

Они требуют быстрого вмешательства полиции и немедленных мер. Но сейчас такие полномочия в основном в руках чиновников, что совершенно не пугает безответственных владельцев собак.

Ранее в Госдуме предложили законодательно ограничить количество собак и кошек в квартирах. Например, содержать одного питомца на каждые 18 квадратных метров жилой площади.