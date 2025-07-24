Полицейским по делу журналистов Baza предъявили обвинение в получении взяток

Полицейским, проходящим по делу журналистов Telegram-канала Baza, предъявили обвинение в получении взяток. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В самой редакции не согласны с позицией следствия в отношении главного редактора Никиты Трифонова. По их словам, главным доказательством стала публикация от 12 июля 2023 года о задержании начальника угрозыска МВД Красноярского края. Следствие утверждает, что журналисты получили за нее «эксклюзивную информацию» за деньги.

Однако в Baza настаивают, что новость готовилась на основе открытых источников — в частности, аналогичный материал вышел в «Коммерсанте» еще 11 июля.

Также редакция отрицает версию следствия о якобы сделанном Трифоновым переводе шесть тысяч рублей через банкомат в Москве 22 августа. По данным издания, в это время он находился за границей и не мог физически совершить платеж.

Защита Трифонова собирается обжаловать его арест.