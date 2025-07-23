Защита Трифонова будет подавать апелляцию на его арест

Защита главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова собирается обжаловать его арест. Об этом сообщил журналистам адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Михальчик и партнеры» Алексей Михальчик. Видео пресс-подхода защитника есть в распоряжении 360.ru.

Он отметил, что в течении установленных законом трех дней, подадут апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого суда о заключении Глеба Трифонова под стражу. Ее рассмотрит Московский городской суд.

Адвокат пояснил, что главреда обвиняют в выплатах гонораров источникам информации, которые оказались должностными лицами. Следствие трактовало это как взятки.

При этом Трифонов лично с источниками не встречался, взаимодействие происходило через «предложку» на канале, где анонимные источники предлагают информацию за вознаграждение.

«Журналисту, не нужно деанонимизировать собеседника — неважно, кто там на том конце провода: Пушкин, сотрудник полиции, детектив или фантазер. Самое главное, чтобы его информация соответствовала действительности», — отметил Михальчик.

По его словам общая сумма вознаграждения по трем эпизодам не превышала 150 тысяч рублей.

В среду, 23 июля, Глеба Трифонова арестовали до 20 сентября.