Полицейские рассказали, как проверить банкомат перед снятием денег

Расположенные внутри здания банкоматы лучше защищены от преступников, чем уличные, но даже их перед использованием нужно проверить на отсутствие посторонних устройств. Об этом сообщил ТАСС представитель МВД России.

«Выбирайте банкоматы внутри отделений банка — они под постоянной охраной и видеонаблюдение», — сказал собеседник агентства.

Перед использованием банкомата правоохранитель посоветовал проверить клавиатуру и картоприемник. Если на них установлено какое-то дополнительное устройство либо конструкция шаткая, пользоваться банкоматом не следует.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко назвал неочевидный способ защитить банковскую карту от мошенников. Реквизиты должны быть известны только владельцу.