Финансовый эксперт Щербаченко указал на необходимость обновлять банковские карты каждые пять лет

Доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко объяснил NEWS.ru , что регулярная смена банковских карт каждые три-пять лет является эффективной защитой от мошенничества.

Как пояснил эксперт, благодаря перевыпуску карты ее новые реквизиты будут известны только владельцу платежного инструмента.

«Перевыпуск существенно снижает любые риски, связанные с мошенниками, например с кражей данных», — объяснил специалист.

По его словам, значение имеет и развитие технологий. Обновляются банкоматы, появляются новые функции, такие как бесконтактная оплата, что расширяет возможности для клиента и повышает лояльность к банку.