Политолога Галлямова заочно осудили за фейки о ВС России

Суд заочно приговорил иноагента Галлямова к восьми годам колонии

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Басманный суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Алан Гамазов.

«Суд назначил Галлямову* восемь лет колонии заочно. Также ему запретили четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов», — отметил он.

По слова защитника, Галлямова* обвинили по статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, национальной или религиозной ненависти». Другие подробности о деле не раскрывались.

Ранее в России заочно приговорили к восьми годам и пяти месяцам колонии журналиста Михаила Зыгаря*. Слушание проходило по делу о публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

*Признан Минюстом России иностранным агентом.

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