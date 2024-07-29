Политолога Галлямова заочно осудили за фейки о ВС России

Басманный суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Алан Гамазов.

«Суд назначил Галлямову* восемь лет колонии заочно. Также ему запретили четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов», — отметил он.

По слова защитника, Галлямова* обвинили по статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, национальной или религиозной ненависти». Другие подробности о деле не раскрывались.

Ранее в России заочно приговорили к восьми годам и пяти месяцам колонии журналиста Михаила Зыгаря*. Слушание проходило по делу о публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

*Признан Минюстом России иностранным агентом.