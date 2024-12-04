Политолог Шаповалов призвал ориентироваться на мнение общества в вопросе захоронения Ленина

Эксперт считает, что для подобной дискуссии нужна «осторожность и осмотрительность». Кроме того, добавил политолог, важно анализировать мнение общества.

«Необходим анализ мнения общества, только общество мерило тех или иных действий. И если в обществе существует консенсус относительно тех или иных действий, то, да, в этом случае нужно действовать», — сказал Шаповалов.

На данный момент, по мнению собеседника, общего консенсуса в этом вопросе нет.