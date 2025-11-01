Политолог оценил шансы отправки на Украину ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп вряд ли одобрит передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, поскольку это может привести к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал доктор политических наук профессор РАН Александр Гусев.

«Наши отношения и так находятся на самой низкой точке взаимодействия, а так они вообще уйдут в пике. Таким образом, я убежден, что Трамп такого решения не примет», — отметил он.

По словам эксперта, подобное решение стало бы «переходом отношений в совсем другую плоскость».

Гусев также подчеркнул, что передача ракет Tomahawk Киеву не окажет серьезного влияния на ход боевых действий, однако может значительно осложнить российско-американские отношения.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источники в США и Европе, сообщил, что Пентагон одобрил возможность поставки Украине ракет большой дальности Tomahawk и направил соответствующее заключение в Белый дом. Американские военные сочли, что передача вооружений не повлияет на внутренние запасы США, однако окончательное решение остается за Трампом.

Хотя решение пока не принято, администрация, по данным источников телеканала, подготовила план быстрой передачи ракет Киеву в случае одобрения. Основной нерешенной проблемой остается вопрос, как Украина сможет запускать Tomahawk — обычно их применяют с кораблей и подлодок, а украинский флот сильно ослаблен. В Пентагоне также обсуждали возможность передачи наземных пусковых установок.