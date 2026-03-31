Политолог Иванов посоветовал воспринимать ИИ как усилитель продуктивности

Искусственный интеллект сегодня активно берет на себя рутинные задачи, такие как написание писем, создание отчетов и поиск информации. Однако многие сотрудники все еще воспринимают автоматизацию как угрозу своему рабочему месту. Мнение высказал политолог Игорь Иванов в беседе с RuNews24.ru .

По его словам, именно благодаря технологическим изменениям люди отказались от детского и тяжелого физического труда, перешли к цифровой экономике и освободили время для более сложной и креативной работы.

«ИИ — это не инструмент замены менее эффективного сотрудника, а, скорее, усилитель продуктивности», — подчеркнул эксперт.

Чтобы изменить восприятие ИИ, можно измерить в часах то время, которое нейросеть сэкономила сотруднику. Когда человек видит, сколько часов он уже не тратит на рутину, его восприятие меняется.