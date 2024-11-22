Политика Олега Шеина внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов политика Олега Шеина*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Включить О. В. Шеина* и В. А. Ваганова* в реестр иностранных агентов в соответствии с распоряжениями Минюста РФ от 22 ноября», — отметили в постановлении Минюста.

В ведомстве уточнили, что Шеин* в качестве респондента и эксперта участвовал на информационных площадках, предоставленных иностранными агентами, а также в распространении материалов иностранных агентов.

Вадим Ваганов* также распространял фейки об избирательной системе России и сообщения иноагентов. Сам он является сотрудником одного из проектов, внесенного в реестр иностранных агентов.

Ранее в Госдуме занялись разработкой новых ограничений для иноагентов и релокантов по авторским правам.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.