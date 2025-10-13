Политика Кара-Мурзу объявили в розыск

МВД объявило в розыск политика Владимира Кара-Мурзу* по уголовной статье. Об этом сообщил сайт ведомства.

По какой именно статье разыскивается иноагент, МВД не уточнило.

Кара-Мурзу* освободили летом 2024 года в связи с обменом заключенными между Россией и западными странами. Всего государства передали друг другу 26 человек.

Обмен прошел в аэропорту Анкары при посредническом участии Национального разведывательного управления Турции. В Россию вернулись десять человек: восемь взрослых и двое детей.

В США и Германию уехали 16 заключенных, в числе которых были Кара-Мурза*, бывший американский морпех Пол Уилан, журналист Эван Гершкович, уроженец ФРГ Кевин Лик, редактора «Радио Свобода»** Алсу Курмашева, политолог Дитер (Демури) Воронин, велоактивист Герман Мойжес и другие.