Политик Новиков указал на вклад Ножкина в развитие движения «Бессмертный полк»

Актер и автор песен Михаил Ножкин скончался в возрасте 89 лет. Воспоминаниями об артисте поделился начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По его словам, Ножкин был одним из активных участников общественного руководства движения «Бессмертный полк». Политик напомнил, что благодаря инициативе Ножкина, Василия Ланового и Александра Михайлова на канале «Россия» ежегодно проходит концерт «Спасибо за верность, потомки», который объединяет всех активистов движения.

«И Николай Иванович всегда выступал, всегда собирал вокруг себя неравнодушных людей именно по сохранению исторической памяти», — подчеркнул Новиков.

Ножкин запомнился зрителям своими ролями в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента» и «Юность Петра». Кроме того, он написал популярные песни для кино, такие как «Золотые рога» и «Финист — ясный сокол».