Политик Борис Надеждин пополнил список иноагентов

Иноагентами также стали Тимофей Рогожин, Екатерина Воропай и «Штаб кандидатов».

Надеждин* распространял недостоверную информацию о решениях властей и избирательной системе, призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах. Также он участвовал в создании и публикации материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в стране.

Ранее сторона обвинения призвала суд назначить историку Тамаре Эйдельман* тюремный срок на восемь лет по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС России. Прокурор также попросил лишить фигурантку права администрировать сайты. Рассмотрение дела происходит заочно, потому что Эйдельман* находится за границей.