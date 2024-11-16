Покупку игры S.T.A.L.K.E.R. 2 назвали основанием для возбуждения дела

Покупка видеоигры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» может обернуться уголовным делом, если ее разработчик заявит, что вырученные средства пойдут ВСУ. Об этом РБК сообщил доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.

Он объяснил, что суд пока не посчитал S.T.A.L.K.E.R. 2 экстремистским материалом. Если же украинская студия GSC Game World будет направлять средства от продажи игры украинской армии, то против купивших ее россиян могут возбудить уголовные дела по статьям об госизмене, а также об оказании финансовой поддержки терроризму и экстремистской деятельности.

Юрист не исключил, что видеоигру в будущем запретят.

«На сегодняшний день компьютерные игры еще не признавались запрещенными экстремистскими материалами, но, вероятно, этот прецедент может быть уже не за горами», — подчеркнул он.

Возможность запрета S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Если в игровом контенте будет противоправная информация, то накажут не только дистрибьюторов, но и покупателей, отметил он.