Покупают куличи и за 100 тысяч. В РПЦ рассказали, сочетаются ли роскошь и вера

Иеромонах Феодорит: в дорогих куличах нет ничего ни хорошего, ни плохого

В разговоре о ценах на куличи значение имеет не стоимость выпечки, а то, как именно человек зарабатывает и тратит деньги. Об этом заявил иеромонах Феодорит (Сеньчуков), его процитировал Telegram-канал 360.ru .

Священнослужитель прокомментировал новость о том, что в московских ресторанах ценник на куличи порой задирают до 100 тысяч рублей.

«С точки зрения церковной здесь нет ничего ни хорошего, ни плохого. <… > Разговор идет не о том, богат или беден человек, а о том насколько он греховен. Важно, чтобы тот, кто ест устриц не забывал о тех, кто ест черный хлеб», — подчеркнул он.

С его мнением категорически не согласился председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он призвал печь куличи самим или покупать их в обычных магазинах по доступным ценам.

«Покупать не надо такие куличи и писать про них не надо. И спроса не будет», — подчеркнул Нилов.

Также парламентарий раскритиковал людей, которые кичатся богатством, но при этом ходят в храмы.