Врач НИКИ детства Дарья Коледова дала рекомендации по пасхальному меню

Здоровье ребенка — главная забота родителей, особенно в праздничные дни, когда на столе множество угощений. Заведующая консультационно-диагностическим центром НИКИ детства Дарья Коледова в беседе с 360.ru напомнила, что даже в Пасху важно соблюдать меру и учитывать рекомендации по питанию.

В праздник на столах традиционно присутствует выпечка.

«Детям, которые тоже соблюдали пост вместе с родителями, нужно быть максимально аккуратными при употреблении большого количества продуктов, таких как яйца и пасхи», — отметила врач.

По словам специалиста, за один прием пищи ребенку рекомендуют съедать не больше двух яиц, а порция кулича не должна превышать 100 граммов. Творожные пасхи и десерты содержат много сахара и жиров, поэтому их количество лучше ограничить.

Если продукты покупные, важно проверять состав: искусственные посыпки и красители могут вызвать аллергию. Для окрашивания яиц безопаснее использовать натуральные средства.

«В настоящее время широко используются луковая шелуха, куркума, красная капуста», — уточнила Коледова.

Детям с хроническими заболеваниями особенно важно придерживаться индивидуального рациона. Членам семьи, которым меньше шести лет лучше готовить привычные блюда, избегая избытка сладкого и жирного.