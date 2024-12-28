Поклонская предупредила о новых испытаниях в 2025 году

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым годом и пожелала сил в сложный период окончания 2024 года. Свое поздравление она опубликовала в Telegram-канале .

Поклонская отметила, что прошедший год стал для многих периодом испытаний и провокаций. Она добавила, что соблазны и провокации выявляют сильных и стойких людей. Россиянам она пожелала верных людей рядом, которые поддержат и не бросят в трудную минуту.

«Наверное, 2025 год преподнесет нам новые испытания, которые „отвлекут“ от предыдущих. Но оголят они те наши качества, которые надо приумножать и беречь или отсекать от себя, как ненужное», — отметила Поклонская.

Ранее советник генпрокурора рассказала россиянам о языческом празднике Йоль. Эта древняя традиция всегда живет в нашем мире и несмотря ни на какие перемены, остается в нашем сознании, пояснила Поклонская.