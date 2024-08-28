Покинувший Россию Hyundai вновь подал заявки на регистрацию товарных знаков

Hyundai подал в Роспатент не менее 17 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ

Фото: РИА «Новости»

Прекративший продажи и производство своих автомобилей в России в 2022 году южнокорейский автоконцерн Hyundai подал как минимум 17 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков в стране. Об этом стало известно РИА «Новости».

Согласно базе данных Роспатента, Hyundai подал заявки в августе, они относятся к автомобилям, аксессуарам и автокомпонентам. Речь о товарных знаках Hyundai, так и суббренда компании — Genesis.

Согласно текущему законодательству РФ, если правообладатель в течение трех лет не использует товарный знак, он может быть аннулирован.

«Вероятно, подача заявок на товарные знаки является стратегией защиты наименований как от продаж машин неофициальными дилерами, так и от возможного копирования со стороны третьих лиц», — объяснила патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Маргарита Тарасова.

Эксперт отметила, что в Hyundai предпринимают шаги по защите числовых обозначений и аббревиатуры, относящихся к наименованию моделей автомобилей.

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