Калужский губернатор дал совет французам

Шапша посоветовал французам обижаться на себя из-за выпуска Citroen под Калугой

Фото: РИА «Новости»

Французским автопроизводителям в ситуации с запуском производства автомобилей Citroen в Калужской области нужно обижаться лишь на самих себя. Об этом РИА «Новости» заявил глава региона Владислав Шапша.

В марте 2024 года на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калуге стартовало серийное производство Citroen C5 Aircross, а в мае начались продажи автомобилей.

«Это наш автомобиль, сборка которого была в Калужской области. Мне не кажется, что нашим бывшим французским партнерам нужно на что-то обижаться, пусть обижаются лишь сами на себя», — сказал он.

Щапша напомнил, что автомобиль был собран и презентован в новых условиях в те же даты, когда мэр Парижа Анна Идальго выступила в СМИ с антироссийскими заявлениями об участии российских спортсменов на Летних Олимпийских играх.

Citroen C5 Aircross оснастили мотором мощностью 175 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Цена стартует от 4,3 миллиона рублей.

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