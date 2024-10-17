«Показательную порку сделать». Юрист объяснил, как бороться с фиктивными разводами

«Фиктивный развод — это незаконная история. Но фиктивный развод не является административным правонарушением, преступлением. Следовательно, этот развод не порождает никаких штрафных санкций для людей», — добавил эксперт.

Если супруги получают выгоду от фиктивного развода, госструктурам или управляющим компаниям нужно обратиться в суд для доказательства этого факта. Однако это невыгодно, отметил Хмелевской.

«Это дорогостоящая процедура. Для управляющей компании — это привлечение неких ресурсов. Поэтому люди, если такая субсидия в регионе присутствует, пользуются ею до того момента, пока управляющая компания не начнет действовать в рамках правового поля по признанию подобных расторжений браков недействительными», — объяснил специалист.

По его словам, УК не заинтересована в судах, так как для нее это выпадающий доход, который компенсирует бюджет. Эту правовую реальность можно урегулировать только корректировкой условий предоставления субсидий матерям-одиночкам. Доказать факт фиктивного развода несложно, добавил Хмелевской.