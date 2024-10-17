«Показательную порку сделать». Юрист объяснил, как бороться с фиктивными разводами
Юрист Хмелевской назвал незаконными фиктивные разводы из-за дорогих ЖКУ
Жители Бурятии начали массово разводиться ради субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Фиктивное расторжение брака — незаконная история, рассказал 360.ru юрист, основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской.
«Фиктивный развод — это незаконная история. Но фиктивный развод не является административным правонарушением, преступлением. Следовательно, этот развод не порождает никаких штрафных санкций для людей», — добавил эксперт.
Если супруги получают выгоду от фиктивного развода, госструктурам или управляющим компаниям нужно обратиться в суд для доказательства этого факта. Однако это невыгодно, отметил Хмелевской.
«Это дорогостоящая процедура. Для управляющей компании — это привлечение неких ресурсов. Поэтому люди, если такая субсидия в регионе присутствует, пользуются ею до того момента, пока управляющая компания не начнет действовать в рамках правового поля по признанию подобных расторжений браков недействительными», — объяснил специалист.
По его словам, УК не заинтересована в судах, так как для нее это выпадающий доход, который компенсирует бюджет. Эту правовую реальность можно урегулировать только корректировкой условий предоставления субсидий матерям-одиночкам. Доказать факт фиктивного развода несложно, добавил Хмелевской.
Если бы государственный орган, который предоставляет субсидию, задался бы этой целью, он бы это доказал.
Денис Хмелевской
юрист
Бороться с такими «лайфхакерами» нужно исключительно логикой.
«Сделать одно судебное решение, где признали фиктивным [развод], и какие-нибудь убытки большие по судебным издержкам возложить на людей, которые именно фиктивно [развелись]. Одну показательную порку сделать, и количество подобных операций существенно сократится», — заключил юрист.
Массовые фиктивные разводы из-за высокой стоимости коммуналки зафиксировали в Бурятии. Самая непростая ситуация сложилась в Закаменске.