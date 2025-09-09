«Пока никто не преуспел». Песков признался, что телефонные артисты не раз ему звонили

Песков рассказал, что аферисты звонят ему уже много лет и пока не преуспели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что неоднократно сталкивался с телефонными мошенниками. Об этом он рассказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

«Звонили. Много лет уже звонят, много лет», — сказал Песков.

При этом добавил, что пока ни один из злоумышленников не сумел его обмануть.

По словам Пескова, мошенники звонили и его родственникам. И там встречались ситуации прямо «на грани», но ему «абсолютно чудом» удалось их предостеречь.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о появлении новой мошеннической схемы. Телефонные аферисты начали пересылать сообщения в мессенджеры или на электронную почту с просьбой перезвонить, причем стараются не дать своим жертвам времени на размышления.