Мингосуправления Подмосковья сообщило о новой схеме телефонного мошенничества

Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы телефонного мошенничества. Злоумышленники высылают сообщения в мессенджеры или на электронную почту с просьбой перезвонить, после чего пытаются получить данные для доступа к банковским приложениям.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, мошенники пытаются получить персональные данные и доступ к онлайн-банку и другим сервисам. Они не дают жертве времени на размышления и требуют немедленной реакции. Ситуация опасна тем, что из-за того, что звонок инициирует сам потерпевший, банк не может выявить подозрительные действия.

Чтобы обезопасить себя, необходимо избегать звонков по номерам из сомнительных писем, пользоваться только официальными каналами связи, а также никому не сообщать коды из СМС.

Узнать о том, как противостоять мошенникам, можно по ссылке.