Эксперт РТУ МИРЭА Силаев посоветовал использовать правило двух каналов, чтобы не стать жертвой мошенников

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT предупредил о новых схемах обмана, которые используют мошенники перед 1 сентября.

Как отметил эксперт, одна из самых распространенных уловок — создание фальшивых чатов в мессенджерах. Злоумышленники копируют аватары и имена настоящих классных руководителей, чтобы от имени учителя попросить о срочном сборе денег на нужды класса, охрану или подарки. Они создают искусственную спешку, чтобы люди перевели средства, не успев проверить информацию по официальным каналам.

Также актуальны фишинговые атаки под видом магазинов и образовательных платформ. Родителям и студентам рассылаются сообщения о скидках на форму или канцелярию, выигрыше в конкурсе на дорогостоящий курс. Ссылка ведет на сайт-двойник, где у пользователя выманивают данные банковской карты или логины и пароли.

Силаев подчеркнул, что главной защитой сегодня являются критическое мышление и правило двух каналов. Любую просьбу о переводе денег нужно перепроверять личным звонком классному руководителю или в администрацию учебного заведения. Не стоит переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, а для входа на важные сервисы лучше использовать только официальные приложения или сайты.