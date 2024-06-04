Появился официальный журнал ПМЭФ

Журнал распространяется на площадке ПМЭФ, рейсах «Аэрофлота» и в поездах «Сапсан», электронную версию можно скачать на сайтах форума и Фонда «Росконгресс».

Центральным материалом выпуска стала статья «Формирование новых точек роста — основа многополярного мира». В ней рассказывается о глобальных политических и экономических изменениях, а также о роли России в этих процессах. В номере подчеркивается растущее влияние объединения БРИКС, которое продолжает расширяться и является единственным кандидатом на роль переходной структуры к многополярному миру. Отдельную статью авторы посвятили Оману и перспективам развития отношений с этой страной — гостем ПМЭФ.

В качестве еще одного важного материала, опубликованного в журнале, можно выделить эксклюзивное интервью патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он подробно рассказал журналистам о христианском начале в экономике, отношении Церкви к богатству и меценатству, а также о православной корпоративной культуре.

Также авторы опубликовали интервью рок-легенды — музыканта Вячеслава Бутусова. В нем он высказал мнение о современной музыке и рассказал о своем творческом поиске.

Читателей журнала познакомят и с другими интересными темами. В номер поместили материалы о реализации нацпроектов, городах будущего, отечественном автопроме, киноиндустрии и высоких технологиях. Большой раздел в журнале также отвели Санкт-Петербургу.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ обсудят развитие современных технологий здоровьесбережения. Участники проведут дискуссию об инновационных методах измерения биологического возраста.