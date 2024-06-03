Участники ПМЭФ обсудят развитие технологий здоровьесбережения

Развитие современных технологий здоровьесбережения и инструменты управления биологическим возрастом обсудят в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума. О проведении дискуссии сообщили на сайте форума.

«Национальный проект „Новые технологии здоровьесбережения“ направлен на поддержание исследовательской деятельности в области практической медицины, технологий будущего», — заявила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Экспертная дискуссия «Управление биологическим возрастом: миф или реальность» состоится в рамках деловой программы экосистемы «Здоровое общество». Участники обсудят, что включает в себя понятие биологический возраст, какими инновационными методами и методиками его можно измерить. Также эксперты поделятся мнениями, как добиться омоложения организма и замедления биологического старения.

Сессия пройдет 6 июня в 11:00 в конференц-зале G3 в павильоне G. Трансляция деловой программы будет доступна на официальном сайте ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. В пятницу, 7 июня, состоится пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.