Появился новый эпизод подкаста «‎Лифт» от РСВ

Президентская платформа «‎Россия — страна возможностей» выпустила новый эпизод подкаста «‎Лифт» о развитии блогосферы. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Гостем нового выпуска стал генеральный директор АНО «Ресурсный центр Новых медиа», сооснователь сообщества блогеров России и выпускник Мастерской новых медиа Ярослав Шевелев. Он рассказал слушателям об особенностях блогинга и о том, как найти себя в деятельности.

Формат подкаста подойдет тем, кто планирует научиться эффектно преподносить свой опыт работодателям и хочет продвинуться на своем карьерном пути.

Ранее платформа РСВ провела конкурс для молодых журналистов и блогеров из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Для участия необходимо отправить организаторам небольшой видеоролик о себе и заполнить анкету. На следующем этапе конкурса жюри выберет победителей среди тех, кто успешно выполнит творческие задания. Итоги подведут 22 июля на основании результатов народного голосования в соцсетях.