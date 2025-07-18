Появилось видео угроз мигранта вдове Героя России

На кадрах можно увидеть, как мужчина с сильным акцентом потребовал от женщины переставить принадлежащий ей автомобиль, так как он якобы находится на его месте.

Затем иностранец пригрозил испортить ее машину, если она не выполнит его требование. На момент съемки ролика мигрант положил покрышку на капот автомобиля. Снимающая происходящее из окна женщина спокойно отвечала, что места во дворе общие и ни за кем не закреплены.

По информации источника, мужчина имеет иностранное гражданство. Как утверждается, женщина — вдова Героя России.

Ранее в Балашихе матерившийся в общественном местности приезжий нанес смертельный удар местному жителю после замечания. Следственный комитет завел уголовное дело.