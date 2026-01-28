Появилось видео уборки снега в Солнечногорске

В Московской области продолжают устранять последствия сильнейшего снегопада. Корреспондент 360.ru снял ситуацию в Солнечногорске, где на расчистку вышли 300 дворников и более 200 единиц техники.

Среди используемой техники — более 60 роторных снегоочистителей. В приоритете магистрали и трассы, а также автобусные маршруты. Власти округа следят за тем, чтобы общественный транспорт не выбивался из графика.

В Раменском на расчистку улиц от снега вышли 200 специалистов и 55 единиц техники. Рабочие в основном убирают тротуары, а техника — проезжую часть. Только накануне из города вывезли 1,2 тысячи кубометров осадков.