Появилось видео общемосковского крестного хода

Более 40 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе

Общий крестный ход начался от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Тысячи верующих прошли по Соймоновскому проезду к Пречистенской набережной. Затем они направились к Новодевичьему монастырю. Общая протяженность маршрута составила около шести километров. В распоряжении 360.ru появилось видео крестного хода.

На записи видно огромную колонну людей. Верующие кричат «Христос Воскресе». Перед началом шествия патриарх Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя. Он подчеркнул, что Москва сохранит христианские традиции и останется православным городом. При этом столица открыта для представителей других религий, которые признают общий исторический вклад.

Крестный ход посвящен Дню Собора Московских святых и возрождает старинную городскую традицию, которая существовала более четырехсот лет до революции. В 1525 году в этот день впервые прошло шествие. Из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли копию чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.