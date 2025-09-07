Общемосковский крестный ход начался у храма Христа Спасителя

В Москве прошел общий крестный ход от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Шествие растянулось примерно на шесть километров, участие в нем приняли тысячи верующих. По данным организаторов, ожидалось до 20 тысяч человек.

Крестный ход приурочен ко дню празднования Собора Московских святых и возрождает традицию, существовавшую в городе более четырехсот лет до революции.

Патриарх Кирилл наградил главного редактора RT Маргариту Симоньян церковным орденом равноапостольной княгини Ольги III степени. Награду вручают за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе и в честь знаменательной даты со дня рождения.