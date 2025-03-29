Появились примеры тестов по русскому языку для детей мигрантов
ФИПИ опубликовал варианты тестов для детей мигрантов на знание русского языка
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал варианты тестирования детей мигрантов на знание русского языка для приема в российские школы. Материалы доступны на сайте ФИПИ.
Прохождения тестирования с 1 апреля 2025 года станет обязательным для всех иностранных граждан, планирующих обучаться в общеобразовательных организациях страны.
Диагностические материалы разработали индивидуально для каждой ступени обучения — с первого по 11-й класс. В структуру работы включили слушание и понимание устной речи, задания на проверку ее навыков и лексико-грамматические знания. Со второго класса в работе появятся задания на проверку навыков письма и чтения.
Ребенку для успешной сдачи тестирования необходимо получить оценку «удовлетворительно» как минимальный балл, установленный приказом Рособрнадзора.
Диагностические материалы для проведения тестирования отправят в региональные органы управления образованием в срок не позднее 1 апреля 2025 года.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал пресечь каналы нелегальной миграции.