Появились примеры тестов по русскому языку для детей мигрантов

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал варианты тестирования детей мигрантов на знание русского языка для приема в российские школы. Материалы доступны на сайте ФИПИ .

Прохождения тестирования с 1 апреля 2025 года станет обязательным для всех иностранных граждан, планирующих обучаться в общеобразовательных организациях страны.

Диагностические материалы разработали индивидуально для каждой ступени обучения — с первого по 11-й класс. В структуру работы включили слушание и понимание устной речи, задания на проверку ее навыков и лексико-грамматические знания. Со второго класса в работе появятся задания на проверку навыков письма и чтения.

Ребенку для успешной сдачи тестирования необходимо получить оценку «удовлетворительно» как минимальный балл, установленный приказом Рособрнадзора.

Диагностические материалы для проведения тестирования отправят в региональные органы управления образованием в срок не позднее 1 апреля 2025 года.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал пресечь каналы нелегальной миграции.