Тема встречи актуальна и значима. Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2024

Президент Владимир направил приветствие организаторам, участникам и гостям Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Тема встречи — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста» — весьма актуальна и значима, отметил глава государства. По его словам, все большая часть мирового сообщества выступает за построение демократической и справедливой системы международных отношений, главными принципами которой станут подлинное равноправие, учет интересов друг друга, уважение к цивилизованному и культурному многообразию народов и государств.

«Именно такие принципы лежат в основе деятельности БРИКС, в котором Россия председательствует в текущем году», — подчеркнул Путин.

История этого развивающегося объединения берет начало на ПМЭФ, состоявшемся в 2006 году. Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партерами, добавил президент. Страна также готова к совместной работе для решения социальных, экономических и научно-технологических задач современности.

В деловую программу ПМЭФ-2024 вошли четыре тематических блока. На мероприятии пройдут сессии на тему председательства России в СНГ и БРИКС.