Открылись новые подробности дела Усольцевых

Во время поиска пропавших в сибирской тайге Усольцевых в рамках уголовного дела допросили более 120 человек. Об этом ТАСС рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Семья из трех человек пропала осенью 2025 года. В последний раз Сергея, Ирину, их дочь и собаку видели на турбазе, где они ночевали перед турпоходом. Свидетелями по делу об исчезновении Усольцевых проходили родственники, знакомые семьи, сотрудники турбазы, а также случайно проезжавшие мимо водители машин.

«[По делу о пропаже Усольцевых] допрошено более 120 человек», — отметили в прокуратуре.

В первых поисках задействовали около 1,5 тысячи человек. Последний раз поисковую кампанию организовывали в июне 2026 года. Спасателям и волонтерам не удалось найти даже следов пропавшего семейства. У следствия несколько версий, в их числе несчастный случай, криминал и побег.