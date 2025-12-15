Похвалившаяся родами в Чили жена депутата из Тольятти извинилась

Супруга депутата Тольятти Александра Дорожкина Любовь Марченко извинилась за свои высказывания на видео, где она хвалилась родами в Чили ради «сильного паспорта». Об этом она написала в соцсетях.

«Дорогие друзья, приношу извинения всем, кого мог задеть мой предыдущий пост! Я была счастлива вернуться домой с моим новорожденным ребенком. Мы в Тольятти и рады снова быть вместе с семьей!» — заявила Марченко.

Как сообщил Telegram-канал Baza, женщина ранее показывала в соцсетях, как летала бизнес-классом «Катарских авиалиний» на роды в Латинскую Америку. Она отмечала, что делает это ради того, чтобы ребенок получил «сильный паспорт» страны с сильной экономикой и без проблем путешествовал по миру.

Скандальная история получила продолжение, как сообщило РИА «Новости». Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» инициировало внутреннюю проверку после ролика Марченко. Тольяттинскому отделению партии уже рекомендовали вывести Дорожкина из состава местного политсовета после демонстративной публикации информации подобного рода.

Ранее жена депутата Дорожкина призналась, что среди перспектив рождения ребенка в Чили — натурализация его близких родственников. Она назвала это инвестицией в запасной аэродром на всякий случай.