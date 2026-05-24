Похороны мэра Нальчика Таймураза Ахохова состоятся 25 мая

Скончавшегося на 55-м году жизни мэра Нальчика Таймураза Ахохова похоронят в понедельник. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации города.

«Похороны главы администрации города пройдут завтра», — сказал собеседник агентства.

Следственный комитет начал проверку по факту его смерти. Правоохранители опрашивают родственников, коллег и друзей умершего.

«По предварительным данным, 24 мая 2026 года Таймураз Ахохов, 1971 года рождения, был обнаружен без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа», — сообщили в ведомстве.

С 1998 года Ахохов работал в федеральных правоохранительных и налоговых органах, руководил Управлением федерального казначейства по республике. В 2015 году чиновник стал заместителем министра труда Кабардино-Балкарской Республики. С ноября 2016-го занимал пост зампреда правительства, с апреля 2018-го исполнял обязанности главы администрации Нальчика, в июне того же года его утвердили в должности.