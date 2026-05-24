На 55-м году жизни скончался мэр Нальчика Таймураз Ахохов

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов скончался на 55-м году жизни. Некролог опубликовали в телеграм-канале администрации столицы Кабардино-Балкарии.

«На 55-м году жизни скончался глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Борисович Ахохов. <…> Исполняющим обязанности главы местной администрации городского округа Нальчик он был назначен 2 апреля 2018 года, а 8 июня того же года утвержден в этой должности», — отметили в публикации.

Ахохов родился в 1971 году в городе Баксане Кабардино-Балкарской АССР. С 1998 года работал в налоговых органах на разных должностях. В марте 2015 года Ахохова назначили заместителем министра труда, занятости и социальной защиты КБР. Летом 2018 года он стал мэром Нальчика.

Накануне после продолжительной болезни скончался бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Рожков. Ему было 83 года.