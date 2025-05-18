Похолодание и дожди накроют Центральную Россию

На следующей неделе в Центральной России похолодает и начнутся дожди. В понедельник днем температура поднимется до +17 градусов, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Неделя в Центральной России стартует с дождей и похолодания. Если ночью +8 — +13, то днем уже не выше +12 — +17 градусов. Ветрено — порывы западного ветра до 13 метров в секунду», — сообщил Тишковец.

Атмосферное давление упадет до 738 миллиметров ртутного столба. Во вторник, под влиянием циклона, также ждут дожди и похолодание. Ночью температура опустится до +5…+10 градусов, а днем поднимется всего до +11…+16 градусов.

Синоптик предупредил, что утром в среду будет ясно и прохладно, температура опустится до +2…+7 градусов. Днем из-за нового циклона начнутся дожди, и воздух прогреется до +14…+19 градусов.

«В четверг заглянет гребень антициклона — станет солнечно и сухо, в сумерках +1…+6, а днем воздух прогреется до +16…+21», — уточнил Тишковец.

В пройдет небольшой дождь. Ночью температура поднимется до +7…+12 градусов, днем будет +19…+24. В выходные снова похолодает и начнутся дожди. Ночи будут прохладными, +9…+14 градусов. Днем в субботу +17…+22, в воскресенье — на градус-другой ниже.

Ранее Тишковец сообщил, что май будет «мокрым и скупым на тепло». По данным на 14 мая, с опережением климатического графика в Москве выпало 53 миллиметра, или 87% от месячной нормы. При этом май почти на пять градусов холоднее положенного.