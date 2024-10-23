Похищенный у британца премиальный автомобиль нашли в Иркутске

МВД: в Иркутске нашли Land Rover Discovery Sport, похищенный в Англии

Похищенный у жителя Великобритании премиальный кроссовер Land Rover Discovery Sport обнаружили в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Иномарку нашли сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области. Машина находилась в международном розыске.

Установить происхождение авто удалось во время регистрации Land Rover Discovery Sport в ГИБДД Иркутска. На автомобиле были установлены государственные регистрационные знаки иностранного государства, но инспектор засомневался в законности нахождения машины на территории страны.

Сотрудники подразделения Интерпола подтвердили, что ее похитил у жителя Великобритании. Автотехническая экспертиза зафиксировала, что идентификационные номера двигателя и кузова автомобиля являются оригинальными. Машину доставили на арест-площадку, в скором ее вернут законному владельцу.

Ранее иномарку стоимостью 19 миллионов рублей угнали у предпринимателя из Петербурга.