Иномарку стоимостью 19 млн рублей угнали у предпринимателя из Петербурга
В Санкт-Петербурге неизвестные угнали автомобиль марки Range Rover стоимостью 19 миллионов рублей у местного предпринимателя. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на правоохранителей.
Случай произошел в конце июля этого года в Всеволожском районе города. Неизвестные похитили транспортное средство со стоянки на Костромском проспекте.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Машина имеет сигнализацию и страховку.
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