Иномарку стоимостью 19 млн рублей угнали у предпринимателя из Петербурга

В Санкт-Петербурге неизвестные угнали автомобиль марки Range Rover стоимостью 19 миллионов рублей у местного предпринимателя. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на правоохранителей.

Случай произошел в конце июля этого года в Всеволожском районе города. Неизвестные похитили транспортное средство со стоянки на Костромском проспекте.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Машина имеет сигнализацию и страховку.

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

Дурень у дурня дудку украл. Как Буданов помешал Кулебе подружиться с африканцами

Фейк: врио губернатора Курской области призвал мужчин идти в ополчение

Атака на Курскую область. Как Зеленский пытается сохранить свою шкуру

Фейк: жителей Курской области срочно эвакуируют из-за угрозы захвата АЭС

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте