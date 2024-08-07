Иномарку стоимостью 19 млн рублей угнали у предпринимателя из Петербурга

В Санкт-Петербурге неизвестные угнали автомобиль марки Range Rover стоимостью 19 миллионов рублей у местного предпринимателя. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на правоохранителей.

Случай произошел в конце июля этого года в Всеволожском районе города. Неизвестные похитили транспортное средство со стоянки на Костромском проспекте.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Машина имеет сигнализацию и страховку.