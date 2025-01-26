Погода в Москве обновила температурный рекорд 1986 года

Температура воздуха в Москве в ночь на 26 января поднялась до рекордной отметки. В последний раз такой показатель фиксировали на метеостанции ВДНХ в 1986 году, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале .

По ее словам, температура ночью поднялась до +1,1 градуса.

«На ВДНХ минимальная температура воздуха составила плюс 1,1 градуса, а прежний рекорд по теплу со значением плюс 1 градус был в 1986 году», — подчеркнула синоптик.

Она добавила, что на других московских метеостанциях температура отличалась. Например, в Черустях она опускалась до отметки -1,3 градуса, объяснила Позднякова. Также она рассказала, что к 9:00 температура в регионе оказалась выше нуля. Эксперт не исключила, что 27 января погода днем будет рекордно теплой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы, что до конца января их ждет характерная для весны теплая погода. По его мнению, типичная для апреля температура установится в Москве и Подмосковье 28 и 29 января.