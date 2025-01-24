Москвичей предупредили о наступлении характерной для апреля погоды

До конца января столицу ожидает теплая погода, характерная для апреля. Об этом «Интерфаксу» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров в Москве поднимутся до отметки, которые будут на 8-10 градусов выше нормы. Синоптик также предупредил, что в ближайшую ночь в городе установятся отрицательные значения температуры — от -1 до -6 градусов. Днем потеплеет до нуля, а во второй половине дня — до +2 градусов.

«В последующем, начиная с воскресенья, уже ночные температуры будут около нулевой отметки: -2…+2 градуса, а дневные положительные — 0…+4», — объяснил специалист.

Он добавил, что 28 и 29 января в Москве и Подмосковье температура поднимется до отметок, характерных для апреля.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в выходные москвичей ожидает плюсовая погода. Он предупредил, что в субботу в городе воздух может прогреться до +2 градусов, а в воскресенье — до +5 градусов.