Синоптик Шувалов предупредил москвичей о похолодании и дождях в выходные

В Москве 1 сентября ожидается до плюс 25 градусов, но ночью начнется кратковременный дождь. В выходные в столицу придут циклон, затяжные осадки и похолодание, передает RT .

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 1 сентября станет самым теплым и солнечным днем недели. К ночи пройдет кратковременный дождь, после которого температура начнет снижаться.

Со вторника по пятницу днем ожидается плюс 19-21 градус. Вероятность кратковременных дождей в эти дни будет высокой.

Самое заметное похолодание, по прогнозу синоптика, принесет циклон в выходные. В субботу температура составит плюс 15-18 градусов, а дожди станут затяжными.