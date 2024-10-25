«Погода будет достаточно мерзопакостная». Синоптик дал прогноз на начало ноября

В Магадане и на побережье Охотского моря выпал сильный снег. Как скоро ждать его в Москве, рассказал 360.ru метеоролог Александр Ильин.

Он сообщил, что снега в Москве стоит ожидать не раньше 30 октября — в это время температура опустится до нуля. В первых числах ноября похолодает еще сильнее, но это будет кратковременно, а затем температура снова повысится до +9.

Ильин отметил, что на следующей неделе по линии Великие Луки — Тула — Тамбов — Саратов пройдет циклон с холодным атмосферным фронтом, который может принести с собой порывы ветра до 20 метров в секунду.

«В сочетании с понижением температуры до минусов, плюс какие-то небольшие осадки 31-го, плюс 2-го… Хотя ветер в этот период уже начнет ослабевать, но тем не менее погода будет достаточно мерзопакостная», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Его коллега Александр Шувалов тоже сообщил, что снег в Москве и Санкт-Петербурге ожидается в конце октября.