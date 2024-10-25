Синоптик Шувалов: снег в Москве и Петербурге ожидается в конце октября

Стремительная смена атмосферных процессов ожидается в конце этого месяца. Скандинавский циклон с северо-запада отправится на юго-восток, рассказал начальник прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью радио Sputnik .

Так, 30 октября снег возможен в Санкт-Петербурге, а 31 — в Москве. В начале ноября снежная погода затронет Воронеж и Ростов-на-Дону, температура резко упадет в Краснодаре.

Шувалов отметил, что выпавший снег быстро растает, однако автомобилистам все же стоит сменить летнюю резину на зимнюю в ближайшее время. Устойчивый снежный покров можно будет наблюдать лишь в конце ноября, резюмировал синоптик.