Погибшую в Сочи девушку решили не хоронить. Разве так можно?

Юрист Аграновский: крематории не выдадут прах без справки о месте погребения

Двоюродная сестра погибшей в Сочи девушки рассказала, что родственники решили не хоронить девушку . Однако отказаться от похорон все же нельзя, рассказал 360.ru директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. Он подчеркнул, что в человеческой жизни обязательно следует поставить «юридическую точку».

Он добавил, что близкие погибшей могут кремировать тело, а затем уже захоронить его. По словам Аграновского, крематорий выдает прах только в том случае, если родственники получили специальную справку о том, где будет проводиться погребение.

«Юридически, как это ни печально звучит, на человеческой жизни, на пути человеческом всегда должна быть поставлена юридическая точка. Не только фактическая, но и юридическая», — заключил эксперт.

Специалист объяснил — родственникам в любом случае придется проводить ту или иную процедуру погребения.

«Не хоронить никаким образом — это просто никакие власти не разрешат. Человек должен быть тем или иным образом погребен. Даже юридически факт его захоронения должен быть отмечен», — объяснил юрист.

Собеседник 360.ru напомнил, что в истории бывали исключительные случаи, когда родственники отказывались признавать факт смерти. Тогда в процесс уже включалось государство.

«Смерть — это совершенно особая категория. Она не укладывается у человека в голове», — указал специалист.

Ранее знакомая семьи утонувшей девушки рассказала, что покойная перед смертью говорила о том, как именно она хочет быть погребенной. Родственники решили кремировать тело в соответствии с пожеланиями усопшей, пояснила женщина.