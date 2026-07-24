Погибших при ударе ВСУ сотрудников ЗАЭС представили к госнаградам

Погибших в результате теракта боевиков ВСУ главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева и его водителя представили к государственным наградам. Об этом сообщил руководитель Росатома Алексей Лихачев, его слова привел ТАСС .

«Мы потеряли несколько работников ЗАЭС. В первую очередь хочется сказать об Александре Яковлеве, человеке, который прошел путь до главного инженера, до главного человека по безопасности станции. Он погиб на трудовом посту и представлен, как и погибший вместе с ним водитель, к государственной награде», — отметил Лихачев.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что Яковлев был душой коллектива и профессионалом высокого уровня. Специалист проработал на атомной станции более 20 лет.

Лихачев подчеркивал, что Запорожская АЭС находится в безопасном состоянии, несмотря на атаки ВСУ.