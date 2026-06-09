Поезда в Крым со вторника возобновили движение до обычных конечных станций

С 9 июня поезда в Крым начнут идти до обычных конечных станций, с полуострова — стартовать с начальных станций. Об этом в телеграм-канале сообщил оператор железнодорожных пассажирских перевозок в регион «Гранд Сервис Экспресс».

«Сегодня все поезда из Крыма планируются по расписанию и с начальных станций маршрута. Все поезда в Крым будут идти до конечных станций», — подчеркнули в компании.

В ГСЭ отметили, что по состоянию на 10:00 по московскому времени семь составов следуют с опозданием из Крыма в Челябинск, Мурманск и Москву. Время задержки составляет от одного до девяти часов. График движения скорректировали из-за атаки беспилотников в ночь на понедельник.

В ночь на 8 июня также приостановили движение поездов дальнего следования в Крыму. После удара украинского БПЛА повреждения получил локомотив Москва — Симферополь. Машинист поезда получил ранения, его помощник погиб. Никто из пассажиров не пострадал.