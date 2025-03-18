«Поезд ушел». Путин заявил, что Россия рассмотрит вопрос о возвращении западных компаний

Некоторые из ушедших с российского рынка зарубежных компаний хотят снова вернуться в Россию, однако интересы отечественных компаний будут в приоритете. СОб этом президент России заявил во время выступления на съезде РСПП.

«Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как в народе у нас говорят, поезд ушел, привилегий и преференций для возвращающихся не будет. В то же время Россия остаётся открытой страной: кто хочет вернуться — пусть, пожалуйста, возвращается на конкурентной основе в рамках нашего правового поля», — сказал он.

Путин подчеркнул, что ему известно о желании некоторых зарубежных компаний вернуться на российский рынок, но для России всегда в приоритете будут интересы отечественных компаний. Сейчас российские фирмы находятся в разных стадиях инвестиционного цикла — начало проектов, вложения, налаживание производства, стройки.

Президент поручил правительству заняться обновлением списка компаний, прекративших работу в России, и заняться разработкой процедуры их возвращения.

Во время мероприятия глава государства также обратил внимание, что российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, однако выстоял и научился работать в условиях санкций. Предприниматели, несмотря на давление со стороны Запада, разработали альтернативные механизмы сотрудничества с иностранными партнерами.